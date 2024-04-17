Окрема поміч Україні й Ізраїлю: Білий дім пом'якшив риторику

Раніше в Білому домі казали, що розгляд окремих законопроєктів лише затримає необхідну партнерам поміч, тепер - що "на перший погляд" пропозиція республіканця Джонсона допоможе схвалити допомогу Україні та Ізраїлю.

У Білому домі заявили, що нова пропозиція спікера Палати представників США, республіканця Майка Джонсона щодо розділення голосування за військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню "на перший погляд" - прийнятна.

"На перший погляд справді здається, що пропозиція спікера допоможе нам отримати допомогу Україні, допомогу Ізраїлю та необхідні ресурси для Індо-Тихоокеанського регіону для широкого спектру непередбачених ситуацій там", - сказав журналістам 16 квітня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Водночас він додав, що Білий дім чекає подробиць пропозиції Джонсона, пише The Hill .

Демократи в Конгресі чекають деталей від Джонсона

Лідери демократів у нижній палаті Конгресу США також заявили, що готові прийняти стратегію Джонсона, але чекають деталей від нього. "Важливим моментом є зміст закону. Суть має значення", - зазначив Піт Агілар.

Раніше у Білому домі казали, що розгляд окремих законопроєктів лише затримає необхідну партнерам допомогу та закликали Палату представників схвалити ініціативу президента Джо Байдена про єдиний паакет допомоги, який верхня палата Конгресу (Сенат) підтримав ще в лютому.

Двоє республіканців вимагають відставки Джонсона

Тим часом уже двоє республіканців - критики допомоги Україні Марджорі Тейлор Грін і Томас Массі - вимагають відставки Джонсона, пише The Wall Street Journal.

Сам Джонсон заявив, що не збирається подавати у відставку: "Це абсурд, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким".

Тексти своїх окремих законопроєктів замість одного він поки досі не оприлюднив.

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