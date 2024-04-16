Зеленський - союзникам: Україну не захищають, як Ізраїль

Президент України заявив, що для захисту Ізраїлю партнерам не знадобилась 5-та стаття НАТО і ніхто не виявився втягнутим у війну. Достатньо було політичної волі, зауважив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна мати такий самий захист від повітряних атак, як Ізраїль. Про це він сказав у відеозверненні ввечері понеділка, 15 квітня.

З його словами, "світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності - достатня політична воля".

"Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті (Північноатлантичного договору - про колективну безпеку, яка передбачає, що напад на одного члена альянсу є нападом на всіх і викликає спільну відповідь. - Ред.)", - сказав Зеленський і додав, що "ніхто не виявився втягнутим у війну".

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Зеленський: Будемо говорити з партнерами

Президент повторив свою тезу, що іранські "шахеди" однаково звучать як в Україні, так і на Близькому Сході. "Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет", - зауважив він.

"Ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати справді на 100 відсотків і як майже 100 відсотків "шахедів" і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це", - наголосив Зеленський.

При цьому він "подякував кожному лідеру та кожній державі світу, які справді допомагають з ППО, необхідними ракетами для захисту неба та тренують українських військових на винищувачах F-16". "Усе це працює й надалі працюватиме на захист життя", - зазначив президент.

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