США і Британія відповіли на закид України про захист Ізраїлю

Зеленський дорікнув союзникам: бракує політичної волі захистити небо України, як Ізраїлю. "Різні конфлікти, різна загроза", - кажуть у США. "Небезпека ескалації та розширення війни в Європі", - пояснюють у Британії.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі відповів, "чому США та союзники можуть допомогти збити іранські дрони в небі над Ізраїлем, але не можуть зробити те саме в небі над Україною".

"Різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загрози", - сказав він журналістам 15 квітня на брифінгу та нагадав, що президент Джо Байден з самого початку "конфлікту" казав: США не братимуть участі в бойових діях.

Кірбі додав, що натомість США надають Україні озброєння для захисту неба, але визнав, що "зараз не можуть зробити цього, бо не мають додаткового фінансування національної безпеки, якого українці так потребують". Він закликав Конгрес нарешті схвалити допомогу Україні.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що британські військово-повітряні не можуть збивати російські безпілотники над Україною через ризик ескалації та широкомасштабної війни в Європі.

"Якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, я думаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, - це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації", - сказав він в ефірі телеканалу LBC 15 квітня.



Кемерон також зазначив, що використання авіації "не обов'язково є найкращим способом збивати ракети і БпЛА". За його словами, Україна потребує систем протиповітряної оборони (ППО), зокрема Patriot, але Великобританія їх не має.

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Зеленський дорікнув союзникам

Президент України Володимир Зеленський заявив 15 квітня, що "світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності - достатня політична воля".

"Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну", - зауважив він.

Президент зазначив, що іранські "шахеди" однаково звучать як в Україні, так і на Близькому Сході. "Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет", - дорікнув Зеленський союзникам.

"Ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати справді на 100 відсотків і як майже 100 відсотків "шахедів" і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це", - наголосив він.

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