Фон дер Ляєн закликає Конгрес США схвалити допомогу Україні

У самому Конгресі дискусія щодо допомоги ЗСУ зрушила з місця через атаку Ірану на Ізраїль.

На тлі посилення Росією атак на українську енергетичну інфраструктуру президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) закликала Конгрес США схвалити масштабний пакет допомоги Збройним силам України (ЗСУ), який блокується республіканцями вже кілька місяців.

В інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опублікованому в понеділок, 15 квітня, фон дер Ляєн наголосила, що Палата представників США (нижня палата Конгресу, в якій більшість мають республіканці) повинна нарешті зробити вирішальний крок.

За її словами, подальше зволікання "завдасть шкоди не лише Україні, а й загалом атлантичному альянсу". Глава Єврокомісії підкреслила, що Україна заслуговує на підтримку "всіх вільних країн світу". "Автократії в усьому світі уважно стежать за тим, чи демократичні держави чинять протидію в цьому питанні чи ні. Ми повинні направити правильний сигнал, у тому числі щоб запобігти військовим агресіям в інших місцях", - зазначила вона.

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Дискусія про поміч ЗСУ зрушила з місця через Ізраїль

Сенат США (верхня палата Конгресу, в якій більшість - за демократами) ще в лютому схвалив законопроєкт про виділення понад 95 мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Для України в ньому передбачено 60 мільярдів доларів. Однак республіканці у Палаті представників блокують документ.

14 квітня, після масованої повітряної атаки Ірану на Ізраїль, лідер республіканців у Палаті Стів Скаліс заявив, що конгресмени змінять графік роботи, щоб уже цього тижня "розглянути законодавство, яке підтримає Ізраїль та притягне до відповідальності Іран". Він не уточнив, за який саме документ голосуватимуть: уже схвалений Сенатом з допомогою Україні, чи новий. У разі внесення нового законопроєкту, його має схвалити Сенат.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер згодом заявив, що під час недільної телефонної розмови між президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу був досягнутий консенсус щодо відправлення допомоги як Ізраїлю, так і Україні. За його словами, найкраще буде винести на голосування Палати представників уже проголосований Сенатом законопроєкт.

Водночас спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що палата спробує ще раз проголосувати за військову допомогу Ізраїлю, але не згадав при цьому допомогу Україні та Тайваню.

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