Конгрес на тижні розгляне допомогу Україні та Ізраїлю

Представники Республіканської партії в Палаті представників, в тому числі спікер нижньої палати Конгресу, заявили про необхідність найшвидше розглянути "пакет національної безпеки".

Спікер Палати представників Майк Джонсон цього тижня намагатиметься просунути на голосування проєкт допомоги Ізраїлю, який також включає фінансування України та союзників в Азії (включно з Тайванем - Ред.).

Як передає AP, про це він заявив у неділю, 14 квітня, в ефірі телеканалу Fox News. За словами Джонсона, "він і республіканці розуміють необхідність підтримувати Ізраїль, і цього тижня вони спробують надати допомогу" (у США робочий тиждень починається з неділі - Ред.).

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Своєю чергою, голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер, який також представляє Республіканську партію, в ефірі "NBC News" зазначив , що Джонсон "дав зрозуміти, що він бачить шлях для фінансування Ізраїлю, України та союзників в Азії, і що це питання буде вирішено у найближчі дні".

"Всі розуміють, що це критичний момент, коли Росія починає завойовувати позиції, Україна починає програвати та втрачати здатність захищати себе, Сполучені Штати повинні зробити крок вперед і надати Україні зброю, якої вони потребують, і я думаю, що ми побачимо переважну підтримку цього питання в Палаті представників на цьому тижні", - сказав Тернер.

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Законопроєкт щодо допомоги Україні

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити нову військову допомогу Києву. 13 лютого, після довгих перемовин, Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на підтримку України, 14,1 мільярда - на допомогу Ізраїлю, 4,83 мільярда - на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванем.

Документ ще має схвалити Палата представників, де, на відміну від Сенату, більшість мають республіканці.