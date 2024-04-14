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Палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю

Роман Губа
14 квітня 2024 р.

Наступного тижня нижня палата Конгресу США збирається розглянути проєкт підтримки Ізраїля на тлі атаки Ірану. За який саме документ голосуватимуть - той, що включає допомогу Україні, чи новий - не уточнюється.

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Конгрес США
Палата представників США розгляне допомогу ІзраїлюФото: dpa

Палата представників (нижня палата Конгресу) США розгляне наступного тижня проєкт закону щодо допомоги Ізраїлю через атаку Ірану. Про це у неділю, 14 квітня, повідомив  лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліс.

"Палата представників рішуче підтримує Ізраїль, і цей невиправданий напад мусить мати наслідки", - написав він у соціальній мережі X.

За його словами, нижня палата Конгресу змінить раніше оголошений графік роботи. щоб "розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран та його терористичних ставлеників". 

Скаліс не уточнив, за який саме документ голосуватимуть конгресмени: той, який включає також допомогу Україні, чи новий. У разі внесення нового законопроєкту, його також має схвалити Сенат (верхня палата парламенту), де більшість - у демократів.

Байден запевнив Ізраїль в "залізній підтримці"

У ніч на неділю Ізраїль, який пів року тому зазнав масштабного нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і у відповідь проводить наземну воєнну операцію в Секторі Гази, був атакований сотнями ракет і дронів з боку Ірану

Іран напав після того, як 1 квітня, ймовірно ізраїльська авіація завдала удару по його консульству в Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів. 

Президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у "залізній підтримці". Більшість іранських цілей вдалося перехопити до підльоту на територію Ізраїлю. Збивати їх допомагали, в тому числі США.

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