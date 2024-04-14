Палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю

Наступного тижня нижня палата Конгресу США збирається розглянути проєкт підтримки Ізраїля на тлі атаки Ірану. За який саме документ голосуватимуть - той, що включає допомогу Україні, чи новий - не уточнюється.

Палата представників (нижня палата Конгресу) США розгляне наступного тижня проєкт закону щодо допомоги Ізраїлю через атаку Ірану. Про це у неділю, 14 квітня, повідомив лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліс.

"Палата представників рішуче підтримує Ізраїль, і цей невиправданий напад мусить мати наслідки", - написав він у соціальній мережі X.

За його словами, нижня палата Конгресу змінить раніше оголошений графік роботи. щоб "розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника Ізраїль і притягує до відповідальності Іран та його терористичних ставлеників".

Скаліс не уточнив, за який саме документ голосуватимуть конгресмени: той, який включає також допомогу Україні, чи новий. У разі внесення нового законопроєкту, його також має схвалити Сенат (верхня палата парламенту), де більшість - у демократів.

Байден запевнив Ізраїль в "залізній підтримці"

У ніч на неділю Ізраїль, який пів року тому зазнав масштабного нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і у відповідь проводить наземну воєнну операцію в Секторі Гази, був атакований сотнями ракет і дронів з боку Ірану.

Іран напав після того, як 1 квітня, ймовірно ізраїльська авіація завдала удару по його консульству в Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у "залізній підтримці". Більшість іранських цілей вдалося перехопити до підльоту на територію Ізраїлю. Збивати їх допомагали, в тому числі США.