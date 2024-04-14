Зеленський про атаку Ірану: Треба допомога США проти терору

Президент України зазначив, що слова не зупиняють дрони та не збивають ракети, лише відчутна допомога здатна робити це: "Надзвичайно важливо, щоб Конгрес США ухвалив рішення для зміцнення союзників у цей критичний час".

Україна засудила в неділю, 14 квітня, масовану повітряну атаку Ірану на Ізраїль.

Спершу українське міністерство закордонних справ (МЗС) випустило заяву, в якій назвало подібні дії "абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та такими, що несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході".

"Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт. Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії", - йдеться в заяві МЗС.

Згодом удар Ірану по Ізраїлю прокоментував президент України Володимир Зеленський. "Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж (іранські) дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів", - написав він у соціальній мережі X.



Президент додав, що "очевидне спільництво іранського та російського режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об'єднану відповідь світу". "Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети. Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес США ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час", - написав Зеленський.

Напередодні лідер республіканської більшості в Палаті представників США Стів Скаліс заявив, що нижня палата Конгресу змінить раніше оголошений графік роботи, щоб "розглянути законодавство, яке підтримує Ізраїль та притягає до відповідальності Іран". Він не уточнив, за який саме документ голосуватимуть конгресмени: той, що включає допомогу Україні, чи якийсь новий.

НАТО закликає до стриманості, Ізраїль думає над відповіддю

Раніше США та країни Європейського Союзу засудили напад Ірану на Ізраїль та пообіцяли останньому підтримку. Згодом дії Ірану засудив Північноатлантичний альянс (НАТО).

"Ми засуджуємо нічну ескалацію Ірану, закликаємо до стриманості та уважно стежимо за розвитком подій. Життєво важливо, щоб конфлікт на Близькому Сході не вийшов з-під контролю", - цитує AFP речницю НАТО Фару Дахлаллу.

Тим часом Ізраїль ретельно зважує свої дії, заявив міністр закордонних справ країни Ісраель Кац. "Ми сказали: якщо Іран атакує Ізраїль, ми атакуємо Іран. І це зобов'язання все ще діє", - сказав він в інтерв'ю ізраїльській армійській радіостанції.

За його словами, відповідь буде обговорюватися під головуванням прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху. Як пише dpa, Нетаньяху збирає на 15:30 воєнний кабінет.

Повітряний напад Ірану на Ізраїль

У ніч на неділю Ізраїль, який пів року тому зазнав масштабного нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і у відповідь проводить наземну воєнну операцію в Секторі Гази, був атакований сотнями ракет і дронів з боку Ірану.

Іран завдав масованого удару після того як 1 квітня, ймовірно ізраїльська авіація вдарила по його консульству в столиці Сирії Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Одночасно з Іраном проіранські ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла" та єменські хусити теж обстріляли цілі в Ізраїлі. Це був уже не перший, але поки наймасованіший удар по Ізраїлю з боку проіранських угруповань з Лівану, Ємену, Сирії, Іраку. І Іран, і ХАМАС, який США та ЄС оголосили терористичною організацією, ставлять своєю метою знищення держави Ізраїль.

Цього разу більшість цілей вдалося перехопити ще до підльоту на територію Ізраїля. Збивати їх допомагали США, Великобританія, Франція та Йордан. Іран заявив, що "справу на цьому можна вважати завершеною", але відповідь "буде набагато серйознішою", якщо "ізраїльський режим зробить ще одну помилку".

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