Шольц: Іран ризикує розпалити пожежу

Німецький канцлер Олаф Шольц висловив солідарність з Ізраїлем і назвав безвідповідальною іранську масовану атаку. Глава МЗС Анналена Бербок зазначила, що цей напад здатний "вкинути в хаос" весь Близький Схід.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) засудив масований дроново-ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

Цей напад - "безвідповідальний і нічим не може бути виправданий", написав Шольц у соціальній мережі Х у неділю, 14 квітня.

"Іран ризикує розпалити пожежу. Ми твердо стоїмо на боці Ізраїлю і тепер обговорюватимемо все інше з нашими союзниками", - додав канцлер.

Бербок - Ірану: Більше ніяких виправдань

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зазначила, що напад Ірану на Ізраїль "може вкинути весь регіон у хаос".

"Моє послання Ірану: більше ніяких виправдань", - написала вона в соцмережі Х.

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Іран в ООН: Справу можна вважати закінченою

1 квітня, ймовірно, ізраїльська авіація завдала удару по консульству Ірану в Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема два генерали. В ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад сотню ракет і дронів. Більшість з них вдалося перехопити до підльоту на територію країни.

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Постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявило, що "справу на цьому можна вважати закінченою", але додало, що відповідь Ірану "буде набагато серйознішою", якщо "ізраїльський режим зробить ще одну помилку".

