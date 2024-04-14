G7 і Радбез терміново збираються через удар Ірану по Ізраїлю

Президент США Джо Байден ініціював зустріч лідерів Групи семи (G7) через повітряний напад Ірану на Ізраїль.

"Я зберу своїх колег-лідерів G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на нахабну атаку Ірану. Моя команда співпрацюватиме зі своїми колегами по всьому регіону", - йдеться в заяві Байдена на сайті Білого дому в неділю, 14 квітня.

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Італія, яка зараз головує в G7 на ротаційній основі, вже скликала відеоконференцію лідерів. Як повідомила прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні в соціальній мережі X, онлайн-зустріч пройде в першій половині дня.

До G7, крім США та Італії, входять Німеччина, Франція, Великобританія, Канада, Японія.

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Радбез ООН обговорить атаку Ірану на Ізраїль

Також сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН). Як повідомило постійне представництво Мальти при ООН, яка зараз головує в Радбезі, зустріч розпочнеться о 23:00 за київський часом.

Термінове засідання скликали на вимогу Ізраїля. Постпред країни при ООН Гілад Ердан закликав визнати на ньому Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Масований удар Ірану по Ізраїлю

У ніч на неділю Ізраїль, який пів року тому зазнав масштабного нападу палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС і у відповідь проводить наземну воєнну операцію в Секторі Гази, був атакований сотнями ракет і дронів з боку Ірану.

Іран завдав масованого удару після того як 1 квітня, ймовірно ізраїльська авіація вдарила по його консульству в столиці Сирії Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів КВІР, зокрема двоє генералів.

Одночасно з Іраном проіранські ліванське шиїтське парамілітарне угруповання "Хезболла" та єменські хусити теж обстріляли цілі в Ізраїлі. Це був уже не переший, але поки наймасованіший удар по Ізраїлю з боку проіранських угруповань з Лівану, Ємену, Сирії, Іраку. І Іран, і ХАМАС, який США та ЄС оголосили терористичною організацією, ставлять своєю метою знищення держави Ізраїль.

Цього разу більшість цілей вдалося перехопити ще до підльоту на територію Ізраїлю. Збивати їх допомагали США, Британія та Йордан. Постійне представництво Ірану при ООН заявило, що "справу на цьому можна вважати завершеною", але додало, що відповідь "буде набагато серйознішою", якщо "ізраїльський режим зробить ще одну помилку".