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ПолітикаУкраїна

Зеленський та Санчес обговорили підготовку безпекової угоди

Дмитро Шварц
24 березня 2024 р.

За словами президента Володимира Зеленського, він домовилися з прем'єром Іспанії Педро Санчесом прискорити роботу над підготовкою документу.

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, 5 жовтня 2023 року
Володимир Зеленський та Педро Санчес домовилися прискорити роботу над безпековою угодою між Україною та ІспанієюФото: Borja Puig de la Bellacasa/AFP

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом домовився прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між країнами.

"Подякував Іспанії за потужну підтримку, зокрема за нещодавній значний пакет військової допомоги. Обговорили потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Також зосередилися на двосторонній співпраці та співпраці на рівні ЄС. Домовилися прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між Україною та Іспанією", - зазначив Зеленський у дописі у своєму Telegram-каналі у неділю, 24 березня.

Також, додав президент, під час розмови він та іспанський прем'єр приділили особливу увагу майбутньому першому глобальному саміту миру у Швейцарії та "домовилися працювати разом, щоб заохотити більше країн Глобального Півдня взяти в ньому участь".

Нагадаємо, 1 березня президент Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Харкові уклали безпекову угоду між країнами. До цього 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, Україна уклала безпекові угоди з Канадою та Італією

22 лютого Данія уклала десятирічну безпекову угоду з Україною, слідом за аналогічними угодами, підписаними нещодавно між Києвом і БерліномКиєвом і Парижем, а також між Києвом і Лондоном.

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