Зеленський відвідає Іспанію 17 травня - Королівський палац

Президент України Зеленський 17 травня відвідає Мадрид та зустрінеться з королем Феліпе VI, повідомляє Королівський палац Іспанії. Очікується й підписання безпекової угоди з прем'єром Педро Санчесом.

Президент України Володимир Зеленський збирається у п'ятницю, 17 травня, відвідати Мадрид та зустрітися з королем Іспанії Феліпе VI, про що йдеться у повідомленні Королівського палацу Іспанії. Монарх проведе прийом Зеленського о 12:30 і влаштує трапезу на його честь за годину, додається в заяві.

Уряд Іспанії не надав жодних деталей візиту з міркувань безпеки, але очікується, що Зеленський також підпише двосторонню угоду про співпрацю в галузі безпеки з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

До цього у квітні Мадрид оголосив, що направить в Україну зенітні ракети до систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot, щоб допомогти країні протистояти ударам Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня в Офісі президента (ОП) України повідомили про те, що Володимир Зеленський під час розмови з Педро Санчесом домовився прискорити роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Раніше Україна підписала двосторонні безпекові угоди вже з дев'ятьма державами - з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.