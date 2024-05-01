Зеленський: Готуємо безпекові угоди зі США і ще низкою країн

Україна готує безпекові угоди зі США та ще шістьма державами, заявив президент Зеленський. До деяких із них уже є попередній текст документів.

Україна готує двосторонні безпекові угоди ще з сімома державами, про що у відеозверненні в середу, 1 травня, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави - двосторонніх безпекових угод. В тому числі, щодо безпекової угоди зі Сполученими Штатами. Зброя, фінанси, політична взаємодія. Сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і по деяких із них уже є попередній текст угод", - зазначив він.

За словами Зеленського, кожна угода підтримає Україну "цього року та в наступні роки". "Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та для нашої спільної з партнерами безпеки. Зрозуміло, що особливий пріоритет - усьому, що дасть більше захисту від російського терору", - додав він.

Нагадаємо, що Україна вже підписала двосторонні безпекові угоди вже з дев'ятьма державами- з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

18 квітня пресслужба Офісу президента (ОП) України повідомила про те, що Україна та Чехія розпочали переговори щодо двосторонньої безпекової угоди. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що Україна готує "взірцеву" безпекову угоду зі США.