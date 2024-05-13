Reuters розповів про деталі безпекової угоди України з ЄС

ЄС в рамках двосторонньої безпекової угоди обіцятиме Україні довгострокову підтримку, повідомило агентство Reuters, яке ознайомилось із проєктом документу. Вона передбачатиме механізм консультацій у разі нової агресії.

Європейський Союз в рамках двосторонньої безпекової угоди обіцятиме Україні довгострокову підтримку, про що у понеділок, 13 травня, повідомило агентство Reuters, яке ознайомилось із проєктом документу.

Проєкт угоди, про який вперше повідомила німецька газета Welt am Sonntag на вихідних, містить зобов'язання ЄС щодо безпеки перед Україною, які офіційні особи сподіваються підписати в червні або липні.

Як йдеться у документі, у разі "майбутньої агресії" ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб Києва та "швидко визначити" наступні кроки відповідно до зобов’язань.

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У 10-сторінковому проєкті угоди, датованому 12 квітня, перераховуються дев'ять форм допомоги у сфері безпеки та оборони, які ЄС продовжить надавати, включаючи поставки зброї, навчання солдатів, співпрацю в оборонній промисловості та допомогу в розмінуванні. Посли 27 країн-членів ЄС обговорювали текст у Брюсселі минулого місяця, і, за словами дипломатів, зараз він є основою для переговорів з Україною.

У проєкті йдеться про те, що зобов’язання залишатимуться в силі "під час просування Україною своїм європейським шляхом" та будуть переглянуті не пізніше, ніж через 10 років.

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У ньому не вказано вартість чи кількість майбутньої допомоги. Деталі запропонованих заходів повинні бути узгоджені окремо між 27 державами-членами ЄС, які також надають власну двосторонню допомогу Україні.

У проєкті зазначається, що ЄС погодився надати цього року 5 мільярдів євро до Європейського фонду миру для військової допомоги Україні, але він не містить зобов'язань щодо такої ж суми в наступні роки.