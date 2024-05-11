Євросоюз узгодив гарантії безпеки для України

ЄС гарантує негайні консультації в разі нових нападів на Україну. Участь його військових у боях на боці української армії виключається, пише Welt am Sonntag.

Європейський Союз погодив гарантії безпеки для України, що передбачають політичну, військову та економічну допомогу, повідомив в суботу, 11 травня, німецький щотижневик Welt am Sonntag, у розпорядженні якого є проєкт документа, погодженого на рівні послів країн ЄС.

За даними видання, проєкт договору ще узгоджується Європейською службою зовнішніх зв'язків і урядом України.

Документ має набути чинності до початку липня і діятиме до вступу України в ЄС і НАТО.

Війська ЄС не воюватимуть на боці України

Згідно з проєктом, ЄС гарантує офіційному Києву негайні консультації в разі нових нападів на Україну.

Участь європейських солдатів у боях на боці Збройних сил України (ЗСУ) побічно виключається.

Натомість ЄС обіцяє подальші поставки летальних і нелетальних озброєнь, навчання військових, сприяння в реформуванні силових структур і розмінуванні місцевості, співпрацю у відбитті гібридних загроз і кібератак, а також зобов'язується масштабно підтримувати Україну у відновленні інфраструктури.

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