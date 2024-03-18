ЄС остаточно погодив 5 млрд євро військової допомоги Україні

Цього разу Угорщина знову "конструктивно утрималася" під час остаточного затвердження виділення п'яти мільярдів євро воєнної допомоги Україні з Європейського фонду миру.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу (ЄС) остаточно погодили в понеділок 18 березня, виділення Україні додаткових п'ятьох мільярдів євро військової допомоги з Європейського фонду миру.

Під час голосування Угорщина вкотре "конструктивно утрималася", як прокоментував державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтан Ковач.

Кулеба закликав ЄС пришвидшити надання військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який взяв участь у засіданні онлайн, висловив вдячність за цей крок, але водночас закликах своїх колег з ЄС пришвидшити надання військової допомоги.

Так, Кулеба закликав європейських партнерів якомога швидше ухвалити всі необхідні рішення для збільшення і прискорення постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України.

Міністр подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для Збройних сил України (ЗСУ) та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення. "Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", - наголосив Кулеба.

На тлі погроз Кремля в бік НАТО і ЄС, Кулеба наголосив, що українські воїни зараз є єдиною лінією європейської оборони проти агресивної путінської Росії, яка прагне знищити Європу та нормальне життя мільйонів європейців. "Український солдат - єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі", - сказав міністр.