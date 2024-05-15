Генштаб спростував окупацію Роботиного військами РФ

Генштаб спростував окупацію Роботиного військами РФ15 травня 2024 р.
Протягом середи, 15 травня, в районі села Роботине Запорізької області відбулося чотири бойових зіткнення з російськими військами, "змін положення наших військ не відбулося, ситуація контрольована", повідомив генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).
Таким чином у генштабі спростували заяву, поширену раніше міністерством оборони Росії, про те, що війська РФ нібито знову окупували Роботине.
ЗСУ звільнили Роботине від росіян у серпні 2023 року. Відтоді армія РФ не полишає спроб захопити його знову.
Росіян частково витіснили з Вовчанська
Також у генштабі повідомили, що протягом дня на Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Війська РФ намагаються потіснити українські підрозділи в районі Вовчанська. Втім, як раніше зазначили у генштабі, ЗСУ частково витіснили окупантів з цього населеного пункту. "Наші воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю", - додали військові.
Найбільші зусилля російські війська надалі концентрують на Куп’янському та Покровському напрямках. Тут вони атакували Сили оборони України 52 рази.
Читайте також: Навіщо Росія відкрила новий фронт на Харківщині?