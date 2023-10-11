РФ прагне відтіснити ЗСУ в районі Роботиного – ISW

Наступаючи в районі Авдіївки та на заході Запорізької області, війська РФ, ймовірно, прагнуть відтіснити ЗСУ від Роботиного, вважають в ISW. Генштаб ЗСУ повідомляє про покращення тактичного положення в цьому районі.

Локальні наступи російських військ, що тривають з 9 жовтня в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від району Роботиного. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за вівторок, 10 жовтня.

Експерти зазначають, що активізація російського наступу відбувається на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Тоненького і Бердичева та на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне - Опитне. Також російські війська атакували на південний захід від Оріхова Запорізької області на лінії П'ятихатки - Жереб'янки.

Аналітики наголошують, що успішне оточення Авдіївки, однієї з найбільш укріплених ділянок лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, потребуватиме більших сил, ніж Росія виділила наразі. Крім того, за останні півтора року РФ не мала там значних територіальних здобутків, вказують в ISW.

Водночас активізація російського наступу в районі Авдіївки та Жереб'янки збігається з іншими локальними наступальними операціями в Луганській області та східній частині Запорізької області. Ймовірно, у такий спосіб Москва прагне стримати українські сили та перешкодити українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній частині Запорізької області, вважають експерти.

ISW: ЗСУ просунулися між Донеччиною та Запоріжжям

Між тим, за даними ISW, українські сили продовжують контрнаступ під Бахмутом і на заході Запорізької області, а також просунулися в районі кордону між Донецькою та Запорізькою областями, на що вказують геолокаційні дані, опубліковані 9 жовтня.

Своєю чергою Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) підтвердив наступальні дії військ РФ на Авдіївському напрямку, які вони намагалися реалізувати силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин. "Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій", - зазначили в Генштабі.

Окрім того, Сили оборони України мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки на Бахмутському напрямку, йдеться у зведенні. Також українські військові успішно відбили більше 10 атак російських сил в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області, а також понад 30 атак в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, вказали в Генштабі.

За інформацією ГШ, українські сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, їм вдалося покращити тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. "Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте також: Британська розвідка фіксує успіхи ЗСУ на Донеччині