ЗСУ підняли прапор України над Роботиним

Прапор України над зруйнованою військами РФ школою в Роботиному Запорізької області підняли воїни 47-ої окремої механізованої бригади ЗСУ.

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України (ЗСУ) встановили державний прапор України в селі Роботине Запорізької області, в яке увійшли напередодні. Про це в середу, 23 серпня, у День державного прапора, повідомив Telegram-канал 47-ої бригади.

"Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День державного прапора! І так буде всюди!", - йдеться у дописі.

Також відео з прапором України в Роботиному оприлюднив в своєму Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

22 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські підрозділи з боями увійшли в Роботине, що перебувало під окупацією півтора року, та організували евакуацію мирних мешканців.

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