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ЗСУ з боями увійшли в село Роботине на Запоріжжі

Ольга Журавльова
3 год. тому

Українські військові прорвалися у село Роботине на Мелітопольскому напрямку, яке 1,5 роки було окуповане Росією. Бої тривають, мешканців евакуювали.

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Українські військові під час контрнаступу
Українські військові під час контрнаступуФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Українські військові у межах контрнаступу ЗСУ з боєм увійшли у село Роботине у Токмацькій громаді  Запорізької області. Про це повідомила у вівторок, 22 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Бої у цьому населеному пункті тривають, додала чиновниця.

"Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП "Бредлі", - написала вона  в Telegram. - У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії".

На сторінці у Facebook 47-ої окремої механізованої бригади йдеться про те, що після двох місяців запеклих боїв бійці ЗСУ "прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів". У соцмережі оприлюднили відео евакуації мешканців на БМП.

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ISW: ЗСУ досягли тактичного успіху

Відвоюванням села українські військові досягли тактичного успіху на південному фронті, зазначає у своєму зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зауважили, що кадри з геолокації за 20 та 21 серпня свідчать про те, що українські частини дійшли до центральної частини населеного пункта, південніше Оріхова, а також прорвали оборону росіян у деяких місцях на південь від Малої Токмачки.

На думку авторів зведення, атаки українців на Роботине тактично важливі, бо з просуванням уперед у цьому районі українські сили, ймовірно, зможуть контрнаступати "за найщільнішими російськими мінними полями".

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