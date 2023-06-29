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Росія здатна затопити Токмак для зупинення ЗСУ - Bellingcat

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Російські війська звели дамбу на околиці окупованого Токмака і здатні затопити місто, щоб зупинити просування ЗСУ, припускають у Bellingcat.

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Наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС
Наслідки руйнування дамби Каховської ГЕСФото: Kovalev/Ukrinform/abaca/picture alliance

Росія перед контрнаступом Збройних сил України (ЗСУ) звела дамбу на околиці окупованого Токмака Запорізької області, пише у четвер, 29 червня, Bellingcat. OSINT-аналітики вважають, що окупанти здатні затопити місто, щоб не допустити до нього українську армію.

Всі незалежні оглядачі згодні, що цей крок є частиною ширшої тенденції створення Росією водних перешкод для українського контрнаступу, як було, наприклад, у випадку з греблею Каховської ГЕС.

Bellingcat публікує супутникові знімки Planet і зазначає, що під час зведення зазначеної дамби на річці Токмачці росіяни вже затопили райони нижче за течією, щоб, ймовірно, перешкодити просуванню ЗСУ. Це призведе до підняття рівня води, заболочення і пересихання водосховищ.

Згідно зі знімками від 6 червня, Росія звела дамбу, схожу на піщаний бар'єр, в межах лінії своєї оборони. За словами аналітиків, які посилаються на сліди шин, найімовірніше, дамба також використовується окупантами як додатковий міст, хоча поруч проходить функціонуюча дорога P37.

Вода як перешкода наступу

Як наголошував Київ, Росія неодноразово використовувала тактику руйнування дамб, аби вплинути на ситуацію на лінії фронту. Російські війська підозрюються в повному руйнуванні греблі Оскіл під час українського контрнаступу на Харківщині, зазначає видання.

Крім того, як зазначають у Збройних силах України, у травні була зруйнована  контрольована тоді російською армією дамба Карлівського водосховища у Донецькій області, що призвело до затоплення кількох населених пунктів. 

У червні, за даними України, було зруйновано греблю Каховської ГЕС на Херсонщині та саму станцію, що призвело до катастрофічних наслідків з людськими жертвами. У цьому Україна звинувачує Росію. Хоч та відповідальність і відкидає, багато що вказує саме на підрив росіянами, під контролем яких перебувала станція. Американське видання New York Times проаналізувало інженерні плани ГЕС та поспілкувалося з фахівцями і дійшло висновку: греблю Каховської ГЕС було пошкоджено вибухом, який влаштувала Росія.

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Херсонці повертаються додому після затоплення

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