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Контрнаступ: у Києві заявили про успіхи біля Токмака

Ольга Журавльова
2 год. тому

Українські сили просунулися у Запорізькій області. РФ наступає на чотирьох напрямках на Сході. Міноборони розповіло про ситуацію на фронті.

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Руйнування у Запорізькій області
Руйнування у Запорізькій областіФото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Українські підрозділи під час контрнаступу просунулися поблизу населеного пункту Токмак у Запорізькій області, повідомила у понеділок, 21 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного Запорізької області", - написала вона в Telegram. Вона додала, що  у населеному пункті Роботине зараз триває "планова бойова робота".

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На Бердянському та Мелітопольському напрямках тривають наступальні дії ЗСУ. На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. У південних областях України тривають обстріли позицій військових та цивільні об'єкти, наголошує Маляр.

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Армія РФ наступає на Сході

Водночас РФ продовжує просування на декількох напрямках на Сході - Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському.

"Силами оборони відбито атаки противника в районах Першотравневе, Синьківка, Петропавлівка Харківської області", - написала, зокрема, Маляр.

Також РФ намагається відновити свої положення у  звільнених районах Урожайного  та Старомайорського Донецької області.

На Бахмутському напрямку тривають бої, у міноборони звітують про  просування та звільнення за тиждень трьох квадратних кілометрів території.

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