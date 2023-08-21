У міноборони заявили про просування під Бахмутом

Українські війська відвоювали ще частину території навколо міста Бахмут на сході країни, заявила у понеділок, 21 серпня, у ефірі національного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"По південному флангу довкола Бахмута наші війська просуваються. Станом на зараз звільнено ще три квадратні кілометри. І загалом ми можемо говорити про звільнення 43 квадратних кілометрів нашої землі на цьому напрямку", - цитує Маляр агенція "Укрінформ".

Також, за її словами, українські військові наразі зайняли панівні позиції на півночі від Бахмута. "Фактично ворог там у пастці. Росіяни не можуть вийти з Бахмута і не можуть повноцінно просуватися там", - зауважила представниця міноборони.

Росіяни також намагаються оточити Авдіївку, і безуспішно намагаються захопити місто Мар'їнка, де наразі фактично знищено усю інфраструктуру і житлові будинки.

Читайте також: Сирський: Війська РФ намагаюся прорвати оборону, щоб захопити Куп'янськ

Бахмут, у якому до вторгнення РФ проживало близько 70 тисяч мешканців, був захоплений російськими військами влітку цього року після місяців запеклих боїв.

Київ розпочав контрнаступ проти російських військ у червні після накопичення західного озброєння і створення наступальних піхотних підрозділів.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ звільнять всю окуповану територію, байдуже, скільки часу це займе.