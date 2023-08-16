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ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині - міноборони

Віолетта Чайковська
3 год. тому

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр і генштаб ЗСУ повідомили про деокупацію селища Урожайне в Донецькій області.

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Ілюстративне фото українських військових
Ілюстративне фото українських військовихФото: Kin Cheung/AP/picture alliance

Збройні сили України (ЗСУ) деокупували селище Урожайне у Волноваському районі Донецької області, заявила вранці середи, 16 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", - написала вона у Telegram.

Цю ж інформацію поширив генеральний штаб ЗСУ: "Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони України опанували населений пункт Урожайне, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

У генштабі додали, що українські військові продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Як повідомила раніше Маляр, минулого тижня ЗСУ звільнили три квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку. Загалом від початку контрнаступу там деокуповано 40 кв. км.

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