Сирський: Росіяни намагаюся прорвати оборону під Куп'янськом

Командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив про ускладнення обстановки на Куп'янському напрямку. За даними генштабу, за добу відбулось понад 15 бойових зіткнень ЗСУ з російськими військами.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковник Олександр Сирський заявив про ускладнення обстановки на Куп'янському напрямку у Харківській області. "Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в'язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп'янська", - наводяться слова Сирського у середу, 16 серпня, у Telegram-каналі Сил оборони України.

За його словами, разом з командирами на цьому напрямку було ухвалено низку "важливих рішень, які забезпечать надійність оборони".

Також командувач Сухопутних військ поінформував, що на Лиманському напрямку у Донецькій області росіяни здійснюють перегруповування, замінюють частини, що втратили боєздатність внаслідок понесених втрат, і не полишають планів щодо нових наступальних дій. "Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення", - зауважив він.

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"На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована. Ворог контратакує, здійснює мінування, інтенсивно обстрілює та застосовує авіацію. Разом з тим, у таких складних умовах наші війська поступово просуваються вперед", - додав Сирський.

У вечірньому зведенні генерального штабу ЗСУ зазначається, що протягом останньої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень ЗСУ з російськими військами. Зокрема, на Куп'янському напрямку росіяни вели "безуспішні наступальні дії" в районі Сеньківки Харківської області, а на Бахмутському напрямку - в районі Богданівки Донецької області, повідомили у генштабі. "На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області", - йдеться у повідомленні. Окрім того, українські військові продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області.

Нагадаємо, вранці у середу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ деокупували селище Урожайне у Волноваському районі Донецької області. У генштабі натомість додали, що українські військові продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.