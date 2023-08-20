ISW: Прорив ЗСУ біля Токмака може пришвидшити контрнаступ

Подолання ЗСУ мінних полей у районі Токмака на Запоріжжі, ймовірно, допоможе пришвидшити контранступ, вважають в американському Інституті вивчення війни.

Нещодавня інформація телеканалу CBS News про просування Збройних сил України через мінні поля в напрямку Токмака на Запоріжжі, ймовірно, стосується успіхів ЗСУ на північ і схід від села Роботине (близько 23 кілометрів від Токмака). Про це йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому ввечері у суботу, 19 серпня.

Аналітики кажуть, що це просування може дозволити українським військовим почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, що, ймовірно, "сприятиме швидшому досягненню успіху".

Крім того, ЗСУ також просуваються на Донбасі - уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, зазначають в ISW. Вони посилаються на опубліковані 16 серпня геолокаційні дані, які вказують на те, що українські війська нещодавно здійснили обмежене просування на схід від села Невельське.

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WP: США думають, що ЗСУ цьогоріч не звільнять Мелітополь

Напередодні американське видання The Washington Post (WP) з посиланням на неназвані джерела, знайомі із засекреченим прогнозом, написало, що, на думку розвідувальної спільноти США, Україна цьогоріч не досягне основної мети контрнаступу - звільнення міста Мелітополь і, як наслідок, розрізання сухопутного коридору Росії до Криму.

Ця оцінка, за даними видання, ґрунтується "на жорсткому вмінні РФ захищати захоплені території за допомогою мінних полів та траншей".

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