  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

ISW: Прорив ЗСУ біля Токмака може пришвидшити контрнаступ

Аліна Коломієць
3 год. тому

Подолання ЗСУ мінних полей у районі Токмака на Запоріжжі, ймовірно, допоможе пришвидшити контранступ, вважають в американському Інституті вивчення війни.

https://p.dw.com/p/4VMkX
Український військовий на Донеччині
Український військовий на ДонеччиніФото: LIBKOS/AP/picture alliance

Нещодавня інформація телеканалу CBS News про просування Збройних сил України через мінні поля в напрямку Токмака на Запоріжжі, ймовірно, стосується успіхів ЗСУ на північ і схід від села Роботине (близько 23 кілометрів від Токмака). Про це йдеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому ввечері у суботу, 19 серпня.

Аналітики кажуть, що це просування може дозволити українським військовим почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, що, ймовірно, "сприятиме швидшому досягненню успіху".

Крім того, ЗСУ також просуваються на Донбасі - уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, зазначають в ISW. Вони посилаються на опубліковані 16 серпня геолокаційні дані, які вказують на те, що українські війська нещодавно здійснили обмежене просування на схід від села Невельське.

Читайте також: ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині - міноборони

WP: США думають, що ЗСУ цьогоріч не звільнять Мелітополь

Напередодні американське видання The Washington Post (WP) з посиланням на неназвані джерела, знайомі із засекреченим прогнозом, написало, що, на думку розвідувальної спільноти США, Україна цьогоріч не досягне основної мети контрнаступу - звільнення міста Мелітополь і, як наслідок, розрізання сухопутного коридору Росії до Криму.

Ця оцінка, за даними видання, ґрунтується "на жорсткому вмінні РФ захищати захоплені території за допомогою мінних полів та траншей".

Читайте також: Кулеба: Західні союзники не тиснуть на Україну щодо темпів контрнаступу

Без ноги і знову воювати:чому поранені повертаються на фронт

Навчання на "Леопардах":як Німеччина готує танкістів для ЗСУ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.understandingwar.org
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Конгрес США (архівне фото)

США можуть призначити інспектора для контролю коштів Києву

Політика5 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На екрані комп'ютера зображення порнографічного характеру (ілюстративне фото)

Чому і як в Україні пропонують декриміналізувати порнографію

Чому і як в Україні пропонують декриміналізувати порнографію

Політика18 серпня 2023 р.
Ракета Taurus

Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км

Ракети Taurus для України: німецький страх дальністю 500 км

Конфлікти18 серпня 2023 р.
external

Повернутися до Харкова попри війну

Повернутися до Харкова попри війну

Конфлікти18 серпня 2023 р.02:12 хв.
З кількома перервами Нільс Таль в Україні з травня минулого року - завжди там, де найбільше потрібна допомога

Пожежник з ФРН в Україні: Не міг спостерігати, склавши руки

Пожежник з ФРН в Україні: Не міг спостерігати, склавши руки

Суспільство18 серпня 2023 р.
Український прапор в одному з деокупованих населених пунктів

"Пацифізм - це привілей". Українські ліві на війні

"Пацифізм - це привілей". Українські ліві на війні

Політика17 серпня 2023 р.
Кораблі НАТО під час навчань у Чорному морі, 2021 рік

Експерт: НАТО має добитися свободи навігації у Чорному морі

Експерт: НАТО має добитися свободи навігації у Чорному морі

Політика17 серпня 2023 р.
На головну сторінку