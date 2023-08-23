Зеленський: Наш прапор майорітиме всюди, де має бути

Президент України Володимир Зеленський вранці у середу, 23 серпня, взяв участь у церемонії підняття державного прапора у Києві з нагоди Дня державного прапора України.

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"Наш прапор - це наша впевненість. Упевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву. На всій нашій суверенній території...", - заявив він в урочистій промові під час церемонії підняття прапора, яка відбулася біля монумента "Батьківщині-матері" у Києві.

За словами президента, в Києві підняли особливий прапор: "На ньому - особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор". Прапор побував на позиціях від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, повідомив президент.

У відеоролику, опублікованому Зеленським, українські військові різних підрозділів, що воюють на різних ділянках фронту, залишали свої написи на велетенському прапорі. "Після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України. І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся", - зазначив президент.

День державного прапора відзначається в Україні щорічно 23 серпня з 2004 року.