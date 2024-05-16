Армія РФ просунулася на 8 км вглиб Харківщини - ISW

На думку аналітиків ISW, оборонні позиції ЗСУ біля кордону вразливі перед ударами російської артилерії з території РФ, а заборона на використання західної зброї для ударів по Росії робить їх незахищеними.

Російські війська просунулися не більше, ніж на вісім кілометрів від кордону в північній частині Харківської області. Така оцінка вказується у огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 15 травня.

Аналітики наголошують, що з території РФ російські війська можуть легко завдавати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях поблизу кордону. Натомість заборони західних партнерів використовувати надані ними системи озброєння для ударів по території Росії роблять потенційні стаціонарні українські оборонні позиції поблизу міжнародного кордону вразливими і, можливо, незахищеними.

"З 10 травня російські війська змогли досягти тактичних успіхів на півночі Харківської області в районах, де українські війська цілеспрямовано не створювали значних оборонних ліній, і наразі, схоже, надають перевагу створенню "буферної зони", а не глибокому проникненню на територію Харківської області", - зазначають аналітики.

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За їхніми даними, темпи російських наступальних операцій на півночі регіону й далі уповільнюються після захоплення ними тих районів, які були менш захищеними.

Представники Харківської обласної адміністрації 15 травня пояснили, що постійні російські обстріли унеможливлюють встановлення українськими силами укріплень в межах трьох-п'яти кілометрів від кордону в Харківській області. За їхніми словами, українські сили побудували першу і другу лінії оборони на відстані 12-13 кілометрів і 20 кілометрів від міжнародного кордону, відповідно, зазначається у звіті ISW.

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Генштаб: ЗСУ утримують позиції на Харківщині

За добу українські сили на Харківщині успішно відбили чотири атаки військ РФ на напрямках Пильна - Липці, Лукянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 23:00 15 травня.

Проте, бої ще точилися на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Слобожанське, Пильна - Слобожанське, Муром - Стариця, Плетенівка - Вовчанськ. "Втрат позицій нашими підрозділами не допущено. Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем", - заявили у Генштабі ЗСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом 15 травня Силам оборони України вдалося частково стабілізувати ситуацію у прикордонні Харківської області.

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