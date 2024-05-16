МВС: Росіяни беруть в полон і вбивають людей у Вовчанську

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, війська РФ перешкоджають евакуації цивільних з півночі Вовчанська, викрадаючи їх та утримуючи у підвалах. Відомо і про перші випадки розстрілу людей.

Російські військові беруть в полон цивільних на півночі Вовчанськана Харківщині, де нині тривають активні бойові дії. Відомо також про перші розстріли, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у четвер, 16 квітня.

За його словами, до сьогодні поліцейським ще вдавалося евакуйовувати звідти місцевих, утім зараз російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяють цивільним виїжджати - натомість викрадають їх та утримують у підвалах.

"Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників - росіяни його вбили", - написав очільник МВС у Telegram.

Він додав, що слідчі Національної поліції України у Харківській області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. Крім того, Клименко додав, що попри інтенсивні бойові зіткнення евакуаційні групи поліції продовжують працювати у Вовчанську та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.

Генштаб: Плани РФ у Вовчанську зірвано

Як повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:30, Сили оборони України зірвали плани військ РФ максимально вклинитися у міську забудову і закріпитися у Вовчанську . "З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована", - повідомилиув Генштабі.

Президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача також запевнив, що ситуація на Харківщині загалом контрольована. "Наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним - посилюємо наші підрозділи", - написав Зеленський у Telegram.

За його словами, на Ставці "детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам".

Із доповідями виступили головком ЗСУ Олександр Сирський, командувачі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Юрій Содоль та оперативно-тактичного "Харків" Михайло Драпатий, начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов, очільник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко та Служби безпеки Василь Малюк, а також керівники обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів.

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