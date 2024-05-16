"Провина світу": Зеленський про наступ РФ на Харківщині

Складна військова ситуація на Харківщині є "провиною всього світу", вважає президент України. Втім, він переконаний, що "світ може допомогти" дати відсіч російським окупантам - надавши ЗРК Patriot для захисту Харкова.

Наступальні дії російських військ у прикордонні Харківської області стали можливі через брак іноземної допомоги Україні, вважає президент Володимир Зеленський.

"Це провина всього світу. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - сказав Зеленський в коментарі ABC News у четвер, 16 травня, перебуваючи в Харкові. Так він відповів на запитання журналістів, чи винні Сполучені Штати у ситуації, що склалася на Харківщині.

Коментуючи нещодавній візит в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена, президент зауважив, що спілкування було "хорошим". "Але нам зараз потрібна допомога", - додав він.

На зауваження щодо стурбованості деяких американців значними обсягами фінансування України, він відповів, що "ці гроші не даються Україні". "Це гроші, що витрачаються на американських заводах, створюючи американські робочі місця", - зазначив Зеленський .

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Зеленський: Для захисту Харкова потрібні дві системи Patriot

Президент знову підкреслив, що ситуація на Харківському напрямку - дуже серйозна, а Україна не може дозволити собі втратити Харків.

"Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - заявив Зеленський.

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