  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

"Провина світу": Зеленський про наступ РФ на Харківщині

Степан Смишляєв
16 травня 2024 р.

Складна військова ситуація на Харківщині є "провиною всього світу", вважає президент України. Втім, він переконаний, що "світ може допомогти" дати відсіч російським окупантам - надавши ЗРК Patriot для захисту Харкова.

https://p.dw.com/p/4fxEY
Президент України Володимир Зеленський
Складна воєнна ситуація на Харківщині є "провиною всього світу", вважає Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua

Наступальні дії російських військ у прикордонні Харківської області стали можливі через брак іноземної допомоги Україні, вважає президент Володимир Зеленський.

"Це провина всього світу. Вони дали можливість Путіну окупувати. Але тепер світ може допомогти", - сказав Зеленський в коментарі ABC News у четвер, 16 травня, перебуваючи в Харкові. Так він відповів на запитання журналістів, чи винні Сполучені Штати у ситуації, що склалася на Харківщині.

Коментуючи нещодавній візит в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена, президент зауважив, що спілкування було "хорошим". "Але нам зараз потрібна допомога", - додав він.

На зауваження щодо стурбованості деяких американців значними обсягами фінансування України, він відповів, що "ці гроші не даються Україні". "Це гроші, що витрачаються на американських заводах, створюючи американські робочі місця", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Європейська преса: Наступ Росії на Харківщині - на совісті Заходу

Зеленський: Для захисту Харкова потрібні дві системи Patriot

Президент знову підкреслив, що ситуація на Харківському напрямку - дуже серйозна, а Україна не може дозволити собі втратити Харків.

"Все, що нам потрібно, - це дві системи Patriot. Росія не зможе окупувати Харків, якщо вони у нас будуть", - заявив Зеленський.

Читайте також: Ціна оборони Харкова: що потрібно знати про друге за величиною місто України

Західні експерти про можливий наступ Росії на Харків і Суми

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Евакуація мешканців Вовчанська після початку російського наступу на Харківщині, 10 травня 2024 року

Ситуація на межі: австрійський полковник про наступ армії РФ на Харківщині

Ситуація на межі: австрійський полковник про наступ армії РФ на Харківщині

Які цілі російської армії на Харківщині, чи є загроза наступу на Суми і як розширення лінії фронту вплине на перебіг війни в Україні - інтерв'ю DW з австрійським військовим експертом Маркусом Райснером.
Конфлікти16 травня 2024 р.
Володимир Зеленський перевіряє спорудження фортифікацій на Харківщині, 9 квітня

Наступ РФ на Харківщині: що сталося з фортифікаціями?

Наступ РФ на Харківщині: що сталося з фортифікаціями?

Після того, як російські війська швидко повторно окупували прикордонні населені пункти на Харківщині, в Україні почали з'ясовувати, чому там не було обіцяних ефективних фортифікацій для зупинення ворога.
Конфлікти15 травня 2024 р.
Дим, що здіймається в небо унаслідок російського обстрілу Харкова, 10 травня 2024 року

Навіщо Росія відкрила новий фронт на Харківщині?

Навіщо Росія відкрила новий фронт на Харківщині?

У прикордонних районах Харківщини тривають бої. DW поспілкувалася з військовими аналітиками про цілі, які може переслідувати Росія розпочавши цей наступ, та про те, на що їй вистачить ресурсів.
Конфлікти13 травня 2024 р.
Більше публікацій