Виробництво зброї в РФ перевищує потреби війни - Пісторіус

Росія почала виробляти таку кількість зброї та боєприпасів, яка перевищує потреби для ведення війни в Україні, застеріг німецький міністр оборони.

Військово-промисловий комплекс Російської Федерації виробляє таку кількість зброї та боєприпасів, що перевищує потреби для ведення війни в Україні. Про це середу, 24 квітня, зявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у програмі ARD.

"Значна частина або частина того, що виробляється, уже не йде на фронт, а потрапляє на склади", - сказав він.

Він також попередив про подальші військові амбіції президента Росії Володимира Путіна. "Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептик, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", - додав Пісторіус.

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Захід не виключає напад Росії на країну НАТО

Нагадаємо, у січні президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl) заявив, що президент Росії Путін не побоїться напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу (НАТО) в разі успіху у війні проти України.

У лютому міністр оборони та віцепрем'єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш не виключив нападу Росії на країни НАТО, якщо Україна зазнає поразки у війні.

Також у лютому міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що Російська Федерація переозброюється швидше, ніж очікувалося, і що вона може напасти на країну-члена НАТО протягом трьох-п'яти років.