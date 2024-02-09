Міністр оборони Данії: РФ може атакувати НАТО за 3-5 років

Росія переозброюється швидше, ніж очікувалося, і може напасти на країну НАТО протягом трьох-п'яти років, заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен. Раніше схожий прогноз давав німецький міністр Борис Пісторіус.

Данія повинна прискорити свої військові інвестиції після того, як нові дані розвідки вказують на те, що Російська Федерація переозброюється швидше, ніж очікувалося, і що вона може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу (НАТО) протягом трьох-п'яти років. Про це у п'ятницю, 9 лютого, заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

"Можливості Росії виробляти військову техніку надзвичайно зросли. Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія перевірить статтю 5 (договору Альянсу - про колективну безпеку, яка передбачає, що напад на одного члена організації є нападом на всіх і викликає спільну відповідь. - Ред.). Це не була оцінка НАТО в 2023 році. Це нові знання, які зараз виходять на перший план", - сказав міністр виданню Jyllands-Posten.

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Пульсен додав, що зараз немає прямої загрози для Данії, але НАТО може зіткнутися з гібридними атаками в спробах дестабілізувати країну-члена Альянсу. "Росія потенційно має бажання це зробити. Тепер у них також є можливість мати військовий потенціал раніше, ніж ми очікували. Є підстави для справжнього занепокоєння", - цитує його Reuters.

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У НАТО "готові до нападу" Путіна

У січні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що Росія може напасти на країну НАТО протягом п'яти-восьми років.

Своєю чергою голова військового комітету Альянсу Роб Бауер і верховний головнокомандувач cоюзницькими військами в Європі Крістофер Каволі запевнили на спільній пресконференції, що у НАТО готові до можливого нападу Росії.

Також вони анонсували найбільші військові навчання НАТО з часів "холодної війни". Сценарій маневрів передбачає напад РФ на територію союзників, що призводить до застосування статті 5 договору НАТО - про колективну оборону.

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