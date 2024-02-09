Міністр оборони Данії: РФ може атакувати НАТО за 3-5 років

Міністр оборони Данії: РФ може атакувати НАТО за 3-5 років9 лютого 2024 р.
Данія повинна прискорити свої військові інвестиції після того, як нові дані розвідки вказують на те, що Російська Федерація переозброюється швидше, ніж очікувалося, і що вона може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу (НАТО) протягом трьох-п'яти років. Про це у п'ятницю, 9 лютого, заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.
"Можливості Росії виробляти військову техніку надзвичайно зросли. Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія перевірить статтю 5 (договору Альянсу - про колективну безпеку, яка передбачає, що напад на одного члена організації є нападом на всіх і викликає спільну відповідь. - Ред.). Це не була оцінка НАТО в 2023 році. Це нові знання, які зараз виходять на перший план", - сказав міністр виданню Jyllands-Posten.
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Пульсен додав, що зараз немає прямої загрози для Данії, але НАТО може зіткнутися з гібридними атаками в спробах дестабілізувати країну-члена Альянсу. "Росія потенційно має бажання це зробити. Тепер у них також є можливість мати військовий потенціал раніше, ніж ми очікували. Є підстави для справжнього занепокоєння", - цитує його Reuters.
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У НАТО "готові до нападу" Путіна
У січні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що Росія може напасти на країну НАТО протягом п'яти-восьми років.
Своєю чергою голова військового комітету Альянсу Роб Бауер і верховний головнокомандувач cоюзницькими військами в Європі Крістофер Каволі запевнили на спільній пресконференції, що у НАТО готові до можливого нападу Росії.
Також вони анонсували найбільші військові навчання НАТО з часів "холодної війни". Сценарій маневрів передбачає напад РФ на територію союзників, що призводить до застосування статті 5 договору НАТО - про колективну оборону.
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