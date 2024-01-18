Військовий комітет НАТО: Ми готові до нападу Росії

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер і верховний головнокомандувач союзницькими військами в Європі Крістофер Каволі запевнили, що Альянс готовий до можливого нападу РФ.

Північноатлантичний альянс готовий до можливого нападу Росії, заявили голова військового комітету НАТО Роб Бауер і верховний головнокомандувач військами НАТО в Європі Крістофер Каволі на спільній пресконференції у Брюсселі в четвер, 18 січня.

"Ми - оборонний союз, тож ми маємо бути готові, і ми готові. При цьому ми вдосконалюємося, щоб бути ще більш готовими: з більшою чисельністю персоналу з кращими навичками в певних сферах", - сказав Бауер.

Він нагадав, що в стратегії та планах Альянсу описані дві загрози - Росія і терористичні групи. "Плани, які ми розробили, і які були затверджені у Вільнюсі, спрямовані на протидію загрозі з боку Росії", - зазначив голова військового комітету НАТО.

Зі свого боку Каволі просто сказав: "Так, ми готові". При цьому він анонсував найбільші за останні десятиліття навчання НАТО, що симулюватимуть конфлікт з "практично рівним супротивником". За інформацією агентства dpa, сценарій маневрів передбачає напад Росії на територію союзників, що призводить до застосування статті 5 договору НАТО - про колективну оборону.

За словами Бауера, такий масштаб навчань - залучення близько 90 тисяч військових - це демонстрація нової готовності НАТО. "Це рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти, і провести навчання в таких масштабах по всьому Альянсу", - сказав він.

Водночас Бауер зазначив, що війна - справа не тільки військових: "Коли доходить до війни, як ми бачимо в Україні, - це подія всього суспільства".

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