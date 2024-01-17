Адмірал НАТО: Результат війни в Україні вирішить долю світу

Росія воює проти України не через реальну загрозу для своєї безпеки, вважає голова Військового комітету НАТО Роб Бауер. За його словами, те, чого боїться Москва, "потужніше, ніж будь-яка зброя".

Північноатлантичний альянс підтримуватиме Україну кожного дня її оборонної війни проти Росії, запевнив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, відкриваючи його засідання в Брюсселі в середу, 17 січня. "Тому що результат цієї війни визначить долю світу", - підкреслив він.

Як вважає Бауер, війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з якоюсь реальною загрозою для безпеки РФ, яка виходила б від України або НАТО. "Ця війна пов'язана з тим, що Росія боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на Землі: демократії. Якщо люди в Україні можуть мати демократичні права, то люди в Росії незабаром теж захочуть їх мати", - вважає голова Військового комітету НАТО.

При цьому, на його думку, український народ і українська армія захищають демократію так, як світ досі не бачив. "У темряві війни вони - маяк світла, який показує всьому світові, що означає боротися за те, у що віриш", - сказав Бауер.

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Адмірал НАТО Бауер закликав готуватися до несподіванок

Він наголосив, що і НАТО захищає не лише фізичну безпеку мільярда жителів її країн, а й їхню свободу та демократію. "Тектонічні плити сили зсуваються, і в результаті нас чекає найнебезпечніший шлях за останні десятиліття", - попередив голова Військового комітету Альянсу.

Щоб зміцнити колективну оборону країн НАТО і підтримати Україну в її боротьбі за існування, потрібен підхід усього суспільства, вважає Бауер. "Необхідно, щоб державні та приватні структури змінили своє мислення та перейшли від епохи, коли все було заплановано, передбачувано, контрольовано, до епохи, коли все може статися в будь-яку мить, коли треба очікувати несподіваного", - підсумував він.

Саме трансформацію НАТО у сфері ведення війни обговорює 17 січня її військовий комітет. Наприкінці дня відбудеться перша зустріч Ради НАТО-Україна у форматі глав генеральних штабів.