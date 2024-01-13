У НАТО закликали готуватися до затяжної війни в Україні

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане закликав готуватися до довгої війни Росії проти України, яка не завершиться і в 2025 році.

Війна Російської Федерації проти України буде затяжною і не завершиться ні в 2024-му, ні в 2025 році, заявив 12 січня в інтерв'ю румунському телеканалу Digi24 заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Мірча Джоане.

"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це (закінчення війни. - Ред.) не станеться в 2024 році, ймовірно, й не у 2025-му. Ми не бачимо у жодної зі сторін військового потенціалу, щоб мати можливість отримати вирішальну перемогу в той чи інший спосіб. Ми очікуємо затяжної війни з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території", - сказав він.

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Джоане зазначив, що військова економіка Росії "відповідає сьогоднішнім потребам", крім того, російська армія отримує додаткове озброєння від Ірану та Північної Кореї. Втім він закликав не вдаватись до перебільшеного песимізму, адже "Україна має достатньо ресурсів, щоб підтримувати цю війну, бути успішною".

"Як дехто з нас, можливо, на початку війни думав, що через два тижні росіяни займуть Київ, ми сказали: "Ні, Україна має можливості протистояти", так само, можливо, і ми мали надто багато ентузіазму, оптимізму на початку українського наступу кілька місяців тому минулої весни", - додав заступник генсека Альянсу.

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