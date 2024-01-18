НАТО проведе найбільші навчання з часів "холодної війни"

За сценарієм навчань Steadfast Defender 2024, Росія здійснить напад на територію країн-членів Альянсу, що призведе до застосування статті 5 договору НАТО про колективну оборону.

Північноатлантичний альянс (НАТО) розпочне наступного тижня військові навчання, в яких візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців. Про це у четвер, 18 січня, повідомив верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі.

Навчання під назвою Steadfast Defender 2024 ("Непохитний захисник") триватимуть до кінця травня, пише агенція AFP. У них візьмуть участь підрозділи з усіх 31 країни-члена НАТО, а також Швеції, яка є кандидатом на вступ до Альянсу.

Це будуть найбільші навчання НАТО з часів "холодної війни", зауважує агентство dpa. До цього наймасштабнішими вважалися маневри під назвою Trident Juncture у 2018 році, які проходили переважно в Норвегії. У них були задіяні близько 51 тисяч солдатів.

Основна увага Steadfast Defender буде зосереджена на оповіщенні та розгортанні національних і багатонаціональних сухопутних сил у разі нападу Росії.

За сценарієм навчань, РФ здійснить напад на територію країн-членів Альянсу, що призведе до застосування статті 5 договору НАТО про колективну оборону. Вона була застосована лише раз - після нападу терористів "Аль-Каїди" на США 11 вересня 2001 року.

Як повідомлялося, напередодні німецький таблоїд Bild написав із посиланням на "таємні документи" Бундесверу (збройні сили Німеччини), що НАТО готує план протидії масштабному нападу Росії на території держав-членів у травні 2025 року. У ньому міністерство оборони ФРН нібито докладно викладає можливий "шлях до конфлікту" між РФ і НАТО. Як зазначає видання, дії обох сторін описуються місяць за місяцем, а кульмінацією є "розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року".

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