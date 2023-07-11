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У НАТО узгодили плани оборони на випадок нападу Росії - ЗМІ

Анастасія Шепелева
3 год. тому

У Вільнюсі країни-члени Альянсу домовилися, як діяти у разі нападу Росії. Нова стратегія НАТО щодо РФ - перша з моменту закінчення "холодної війни".

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Прапор НАТО
Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/picture alliance

Держави-члени НАТО погодили плани оборони Альянсу на випадок нападу Росії, повідомили 10 липня агенції dpa та Reuters з посиланням на кількох дипломатів. Документи, в яких міститься понад чотири тисячі сторінок, було ухвалено в письмовому вигляді за день до початку саміту в Литві.

11 липня глави держав і урядів мають ще раз підтвердити ці рішення, а потім офіційно оголосити про них. За інформацією dpa, у документах детально описується, як слід захищати критично важливі території Альянсу засобами стримування і обороняти їх у надзвичайних ситуаціях. У зв'язку з цим визначається також, які військові можливості необхідні. Крім сухопутних, повітряних і військово-морських сил, сюди включено також можливості кібернетичних і космічних сил.

Як зазначає Reuters, раніше Північноатлантичний альянс не бачив необхідності в підготовці таких планів, оскільки вів "невеликі війни" в Афганістані та Іраку, а також не відчував реальної загрози з боку пострадянської Росії. Однак повномасштабний напад РФ на Україну змусив їх змінити свою точку зору.

Обговорювана нова стратегія НАТО щодо Росії - перша з моменту закінчення "холодної війни". 17 червня міністри оборони країн НАТО на зустрічі в Брюсселі не змогли узгодити остаточно ці плани  через вето Туреччини, повідомляли ЗМІ.

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