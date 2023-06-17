  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаСвіт

У НАТО не змогли погодити нову стратегію щодо РФ

Олег Соколенко | Ольга Журавльова
49 хв. тому

Міністри оборони країн НАТО не змогли узгодити нову стратегію щодо Росії - першу з часів закінчення "холодної війни". Вето наклала Туреччина.

https://p.dw.com/p/4ShvO
Прапор НАТО
Прапор НАТОФото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/picture alliance

Міністри оборони країн НАТО на дводенній зустрічі в Брюсселі не змогли узгодити нову  стратегію щодо Росії. Генсек альянсу Єнс Столтенберг у п'ятницю, 16 червня, повідомив, що учасникам зустрічі вдалося тільки "зблизити свої позиції", передає Reuters.

Вето наклала Туреччина, повідомляє агентство з посиланням на високопоставленого дипломата Альянсу, чиє ім'я не називають. За його словами, Анкара виявилася незадоволеною документом через "географічні розбіжності" - зокрема ті, що стосуються Кіпру. Північна частина острова з 1974 року називає себе "Турецькою Республікою Північного Кіпру", проте її не визнає як незалежну державу жодна країна, крім Туреччини.

За даними з того ж джерела, США сподіваються, що Туреччина все ж зніме свої заперечення, і тоді нову стратегію можна буде ухвалити на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Читайте також: У НАТО готові полегшити вступ України до Альянсу - Німеччина

Перша стратегія з часів холодної війни

Обговорювана зараз нова стратегія НАТО щодо Росії - перша з моменту закінчення "холодної війни". Після неї країни Альянсу протягом трьох десятиліть не вважали РФ ключовою загрозою. Однак повномасштабний напад РФ на Україну змусив їх змінити свою точку зору.

Стратегія, як пише Reuters, містить "тисячі сторінок секретних військових документів", у яких прописано, як Альянс реагуватиме на ймовірну агресію з боку Росії.

Читайте також: Київ стукає у двері в НАТО. Запросять увійти чи запропонують альтернативу?

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський разом з главами держав і урядів африканських країн в Києві

Президент ПАР у Києві назвав складові "мирного плану"

Політика10 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як українські пенсіонерки допомагають ЗСУ: три історії

Як українські пенсіонерки допомагають ЗСУ: три історії

Суспільство17 год. тому09:22 хв.
external

Чому німці соромляться власного прапора?

Чому німці соромляться власного прапора?

Суспільство17 год. тому01:27 хв.
external

Найбільший пасажирський літак світу Airbus A380 знову в небі

Найбільший пасажирський літак світу Airbus A380 знову в небі

Економіка17 год. тому07:37 хв.
external

Як волонтери відновлюють дерев'яну архітектуру міста

Як волонтери відновлюють дерев'яну архітектуру міста

Культура17 год. тому04:52 хв.
Деякі критики вважають Мавку аж надто "диснеївською"

"Мавка" у Німеччині: як Disney, але з України

"Мавка" у Німеччині: як Disney, але з України

Культура13 год. тому
external

"Ми жили в лікарні": як працюють медики в Миколаєві

"Ми жили в лікарні": як працюють медики в Миколаєві

Суспільство18 год. тому07:46 хв.
На головну сторінку