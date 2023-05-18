  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Генсек НАТОФото: Jonas Ekstromer/TT News Agency/AP/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

НАТО вперше з холодної війни готує план захисту від РФ - ЗМІ

Сергій Ромашенко
50 хв. тому

На саміті влітку НАТО вперше за десятиліття розгляне план оборони - тисячі сторінок секретних військових планів. Представник Альянсу адмірал Роб Бауер вважає, що конфлікт з РФ може виникнути в будь-який момент.

https://p.dw.com/p/4RYF4

Північноатлантичний альянс (НАТО) вперше з часів "холодної війни" готує план оборони - відбиття можливих російських атак. На саміті, який відбудеться у литовському Вільнюсі в липні, лідери країн-членів альянсу обговорять та ухвалять тисячі сторінок секретних планів, що стосуються протистояння з РФ, повідомило агентство Reuters у четвер, 18 травня.

У цих планах уперше за багато десятиліть буде детально описане можливе військове протистояння НАТО з Росією. Як пояснює агенція, це пов'язано з тим, що після початку війни Росії проти України альянс переглянув свою політику щодо РФ, яку тривалий час не вважав такою, що становить "екзистенційну загрозу" для себе.

"Конфлікт може початися в будь-який момент"

"Ми маємо бути готовими до того, що конфлікт може виникнути в будь-який момент", - цитує Reuters адмірала НАТО Роба Бауера. За його словами, на саміті влітку НАТО також дасть країнам-членам рекомендації, як їм необхідно модернізувати свої збройні сили та матеріально-технічне забезпечення.

За даними представників альянсу, на реалізацію всіх планів знадобиться кілька років, але НАТО в разі потреби зможе вступити в бій негайно.

Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслює, що НАТО не шукає конфронтації з Росією, але дотримуватиметься принципу "напад на одного союзника НАТО означає напад на всіх".

Читайте також: Генсек: Чекаємо на саміті угоди для допомоги Україні в переході на стандарти НАТО

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Patriot

Пошкоджений РФ під Києвом ЗРК Patriot уже полагодили - США

Конфлікти25 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Передвиборні плакати в Туреччині

Вибори президента Туреччини: у чому слабкість Ердогана

Вибори президента Туреччини: у чому слабкість Ердогана

Політика11 год. тому
Багатії з найближчого оточення Володимира Путіна роблять для господаря Кремля "елітні" вина. Але санкції створюють їм проблеми

Халепа виноробів Путіна

Халепа виноробів Путіна

Політика15 год. тому
76-й Каннський кінофестиваль з Катрін Деньов на офіційному плакаті

Каннський фестиваль: Деньов прочитала вірш Лесі Українки

Каннський фестиваль: Деньов прочитала вірш Лесі Українки

Кіно17 травня 2023 р.
external

Ходорковський про контрнаступ ЗСУ та кінець режиму Путіна

Ходорковський про контрнаступ ЗСУ та кінець режиму Путіна

Політика17 травня 2023 р.11:38 хв.
external

Вдови військових ЗСУ йдуть на фронт

Вдови військових ЗСУ йдуть на фронт

Конфлікти17 травня 2023 р.02:39 хв.
external

Меркель: Україна потребує підтримки усіх нас

Меркель: Україна потребує підтримки усіх нас

Політика17 травня 2023 р.00:45 хв.
На головну сторінку