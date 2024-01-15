Bild: Бундесвер готується до великого нападу РФ навесні 2025

Згідно з секретним документом Бундесверу, РФ може вторгнутися на територію НАТО у травні 2025 року. Тому передуватимуть гібридні атаки, пише Bild із посиланням на документ, який описує ймовірний сценарій атаки.

Північноатлантичний альянс (НАТО) готує план протидії масштабному нападу Росії на території держав-членів у травні 2025 року. Про це увечері неділі, 14 січня, написало видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу.

У ньому міноборони Німеччини докладно викладає можливий "Шлях до конфлікту" між Росією і НАТО. Як зазначає видання, дії обох описуються місяць за місяцем, а кульмінацією є "розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року".

Так, сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Згідно з документом, тоді Росія запускає чергову хвилю мобілізації і призиває в армію додатково 200 тисяч людей. Згодом Кремль починає весняний наступ в Україні, який до червня "відкидає українську армію назад", пише Bild.

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Спочатку гібридні атаки та зіткнення на кордоні

Згідно зі сценарієм, РФ починає діяти проти Заходу в липні - спочатку приховано, а потім дедалі виразніше. У Бундесвері очікують кібератаки та інші форми гібридної війни переважно у країнах Балтії, а також зіткнення, які Росія може використати як привід для початку масштабних навчань на своїй території і в Білорусі, пише видання.

Загострення цієї ситуації, згідно зі сценарієм, може статися в жовтні в разі перекидання Росією військ і ракет середньої дальності в Калінінград. А далі - з грудня 2024 року в районі "Сувальського коридору" може відбутися штучно спричинений "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами", йдеться у документі.

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У НАТО планують дати відсіч РФ за 30 днів

"У той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, у "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 тисяч військових, зокрема 30 тисяч солдатів Бундесверу", - пише Bild.

Після "дня Х" сценарій закінчується через 30 днів, водночас, чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням, зауважує видання.

У міноборони ФРН відмовилися коментувати цю інформацію на прохання Bild.

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Сувальський коридор - "ахіллесова п'ята" НАТО To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video