Пісторіус: Путін може напасти на країну НАТО через 5-8 років

Пісторіус: Путін може напасти на країну НАТО через 5-8 років19 січня 2024 р.
Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу (НАТО) вже через п'ять-вісім років, припустив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel, опублікованому в п'ятницю, 19 січня.
"Ми повинні враховувати, що Путін може одного дня навіть напасти на країну НАТО", - сказав він, додавши, що це може статися через "п'ять-вісім років".
За словами Пісторіуса, небезпека для Альянсу зросте, якщо Путін виграє війну проти України. "Ми майже щодня чуємо погрози з Кремля - останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії", - пояснив міністр.
При цьому він заявив, що в підтримці України Німеччина не може "йти ва-банк, як дехто закликає", інакше "сама залишиться беззахисною". "Поки що ми надали все, що могли", - сказав міністр.
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Пісторіус зауважив, що Німеччина обмежена в фінансових ресурсах, щоб гарантувати власну безпеку, але закликав вжити низки заходів для зміцнення обороноздатності, зокрема посилити оборонну промисловість.
Крім того, на його переконання, в Німеччині потрібно повернути обов'язкову військову службу, яка була скасована в 2011 році. Пісторіус навіть відкритий до того, щоб почати приймати до лав армії іноземців, пише dpa.
"НАТО готове до нападу РФ"
Напередодні, 18 січня, голова військового комітету НАТО Роб Бауер і верховний головнокомандувач cоюзницькими військами в Європі Крістофер Каволі заявили на спільній пресконференції в Брюсселі, що Альянс готовий до можливого нападу Росії.
Також вони анонсували найбільші військові навчання НАТО з часів "холодної війни". Сценарій маневрів передбачає напад РФ на територію союзників, що призводить до застосування статті 5 договору НАТО - про колективну оборону.