ФРН надасть Україні зброї у 2024 році на понад 7 млрд євро

Німеччина у 2024 році виділить ще понад 7 млрд євро на військову допомогу Україні, а не 4 мільярди, як планувалося раніше. Про це стало відомо після телефонної розмови канцлера ФРН Шольца із президентом США Байденом.

Німеччина виділить на військову допомогу Україні 2024 року понад 7 мільярдів євро, а не 4 мільярди, як планувалося раніше. Про це повідомила пресслужба уряду ФРН у вівторок, 16 січня, за результатами телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) із президентом США Джо Байденом.

Лідери Німеччини та США у розмові "зазначили про необхідність подальшої фінансової, військової та гуманітарної підтримки України" у той час, як вона продовжує оборонятися від агресії РФ, розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Шольц та Байден також обговорили ситуацію на Близькому Сході, де Ізраїль продовжує військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази, та удари Ірану ракетами та дронами по об'єктах в Іраку, Сирії та Пакистані.

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ФРН уже надала Україні військову допомогу на 6 млрд євро

США та Німеччина є лідерами за обсягами допомоги, наданої Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Берлін надав Києву військової допомоги вже приблизно на 6 мільярдів євро. У тому числі Німеччина поставила Україні танки Leopard, установки протиповітряної оборони IRIS-T та ракети до них. Наразі у ФРН також обговорюється надання Україні ракет далекого радіусу дії Taurus.

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Про те, що уряд Німеччини має намір подвоїти обсяг військової допомоги Україні 2024 року, стало відомо ще у листопаді. Завдяки цьому подвоєнню ФРН збільшить витрати на оборону до 2,1 відсотка свого ВВП і задовольнить таким чином вимогу НАТО.

США, за оцінкою німецького Інституту світової економіки в Кілі (IfW), до кінця 2023 року виділили на військову підтримку України близько 44 мільярдів євро. Однак на початку 2024 року військова допомога Вашингтона Києву тимчасово припинилася через розбіжності у Конгресі між республіканцями та демократами. 6 січня газета The New York Times повідомила, що Сполучені Штати незабаром перестануть постачати Україні ракети для ЗРК Patriot.

Німеччина подвоїть військову допомогу для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video