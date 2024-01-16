У Бундестазі поіменно голосуватимуть щодо Taurus для України

Консервативна опозиція в Бундестазі прагне змусити членів правлячих фракцій висловити свою позицію щодо поставок ракет Taurus Україні. Задля цього питання винесуть на поіменне голосування в Бундестазі.

Опозиція у Бундестазі прагне змусити членів урядової коаліції висловити свою позицію щодо надання Україні крилатих ракет Taurus. Відповідну заяву зробив у вівторок, 16 січня, лідер фракції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у Берліні.

За його словами, ХДС/ХСС внесе 17 січня на розгляд депутатів Бундестагу відповідну пропозицію, щодо якої відбудеться поіменне голосування. За словами Мерца, українська армія наразі воює без жодної перспективи реально відтіснити російські війська з захопленої ними української території.

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"Крилаті ракети Taurus можуть зробити свій внесок у цю справу, особливо шляхом знищення сухопутного сполучення з Криму на материкову частину Росії", - сказав Мерц, якого цитує інформагенція dpa. Він пояснив, що більшість поставок для російських збройних сил здійснюється саме цим маршрутом. Якщо правлячі вільні демократи і "Зелені" підтримають цю пропозицію, тоді теоретично можлива більшість у цьому питанні, додав Мерц. "Тоді німецький парламент звернеться до канцлера із закликом нарешті поставити цю систему озброєнь", - запевнив опозиціонер.

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Нагадаємо, Taurus вважається однією з найсучасніших крилатих ракет повітряного базування, що є на озброєнні німецьких ВПС. Ці ракети можуть знаходити ціль з великої висоти й відстані, а також знищувати добре захищенні цілі, приміром, бункерні системи.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на початку жовтня 2023 відмовився постачати Україні крилаті ракети цього типу. Це було пов'язано з побоюваннями, що ЗСУ будуть застосовувати її проти території РФ, адже радіус дії цих ракет 500 кілометрів. Водночас у парламентських фракціях "Зелених" і ВДП, які входять до правлячої коаліції, дедалі гучніше лунають голоси, що підтримують надання Україні цих ракет.

Бундестаг окремо розгляне питання підтримки України

Крім того, як повідомиляється на сайті Бундестагу, 19 січня депутати обговорять питання підтримки України. Ініціатором дебатів "Посилення підтримки України - зміцнення промисловості, стабільне нарощування виробництва та постачання боєприпасів" так само виступила фракція ХДС/ХСС. Після дебатів пропозиція буде передана до комітетів для подальшого обговорення, зазначається на сайті Бундестагу.