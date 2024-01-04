Німеччина надала перший пакет допомоги Україні у 2024 році

У першому в 2024 році пакеті допомоги Україна отримає від ФРН зенітний комплекс Skynex, ракети до ЗРК IRIS-T, 10 радіолокаційних станцій GO12, понад дев'ять тисяч снарядів калібру 155 мм і 10 бойових машин піхоти Marder.

Німеччина оголосила про передачу Україні чергового пакету військової допомоги для України - першого у 2024 році. Відповідні оновлення вказуються у переліку військової допомоги, наведеного на сайті федерального уряду Німеччини у четвер, 4 січня.

Так, Німеччина передає Україні боєприпаси для танків Leopard 2 A6, 10 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами та запчастинами, зенітний артилерійський комплекс Skynex із боєприпасами (це перший такий комплекс від Німеччини), а також ракети до зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM.

До пакету також увійшли 10 наземних радіолокаційних станцій GO12, понад дев'ять тисяч снарядів калібру 155 мм, дві радіолокаційні системи TRML-4D, дві броньовані інженерні машини Wisent 1, мостоукладач Beaver із запчастинами та 10 вантажівок Zetros.

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Також у пакет військової допомоги увійшли три тягачі 8x8 HX81 та напівпричеп до них, 34 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи), 30 систем виявлення дронів, 305 штурмових гвинтівок MK 556, 3350 шоломів, близько 750 тисяч патронів для вогнепальної зброї, 1152 маскувальні сітки та 2000 одиниць зимового камуфляжного одягу.

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Зазначимо, що військова допомога, надана Україні з боку ФРН у 2023 році загалом стягнула 5,4 мільярда євро (у 2022 році - двох мільярдів). Крім цього, Німеччина взяла на себе аналогічні зобов'язання на наступні роки в розмірі близько 10,5 мільярда євро. Ці гроші мають піти переважно на військову підтримку України. Водночас вони будуть використовуватися з метою фінансування поповнення запасів Бундесверу, а також внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з якого, своєю чергою, можуть компенсуватися витрати країн-членів ЄС на підтримку України.