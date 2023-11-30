Зеленський подякував Шольцу за потужний "зимовий" пакет

Під час телефонної розмови Володимира Зеленського і Олафа Шольца вони обговорили поточну ситуацію на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 листопада, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz).

Як повідомляється на сайті президента України, Зеленський подякував Шольцу "за потужний "зимовий" оборонний пакет від Німеччини, який містить чотири системи IRIS-T", а також за багаторічну програму фінансової допомоги.

"Разом із серйозним посиленням Німеччиною нашої ППО це найкращі сигнали неослабної підтримки з боку вашої держави. Дуже ціную, що всі наші домовленості виконуються", - зазначив Зеленський.

Також вони обговорили поточну ситуацію на полі бою. Окремо Зеленський поінформував Шольца про безпекову ситуацію в Чорному морі, функціонування "зернового коридору" та заходи, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства в регіоні.

Президент наголосив на важливості забезпечення єдності всередині Європейського Союзу щодо ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС, а також щодо виділення 50 мільярдів євро допомоги на наступні роки.

Шольц: Майбутнє України - в ЄС

Своєю чергою в офісі німецького канцлера повідомили, що Шольц під час розмови підтвердив "стійку і непохитну солідарність Німеччини з Україною" на тлі продовження російської агресії. "Він запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України, у тому числі у військовій сфері, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Шольц також підкреслив, що майбутнє України - в ЄС. "Тому федеральний уряд виступає за прийняття рекомендацій Європейської Комісії щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС і надалі підтримуватиме Україну у впровадженні необхідних реформ", - додали в офісі канцлера.

Нагадаємо, 21 листопада під час візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомогина 1,3 мільярда євро, до якого увійдуть, зокрема, ще чотири зенітні ракетні комплекси IRIS-T SLM.

Анонсовані Пісторіусом системи протиповітряної оборони - вже третя партія IRIS-T SLM, яку Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Три ЗРК з першої партії вже надійшли на озброєння української армії, а четверта має надійти цієї зими. Другу партію з чотирьох систем мають поставити у 2024 році, а третю партію ще з чотирьох систем, яку анонсував міністр у Києві - у 2025 році. Тобто загалом йдеться про 12 ЗРК.

У переліку наданої і запланованої військової допомоги для України на сайті уряду ФРН станом на 30 листопада вказано, що три системи IRIS-T SLM вже доставлені Україні, а передача ще п'яти - готується.