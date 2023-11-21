ФРН надасть Києву озброєнь на 1,3 млрд євро включно з IRIS-T

До нової партії військової допомоги Німеччини для України увійдуть ЗРК IRIS-T, 155-міліметрові снаряди і протитанкові міни. Загалом ФРН пообіцяла Україні вже 12 систем IRIS-T SLM.

Німеччина надасть Україні черговий пакет військової допомоги на загальну суму 1,3 мільярда євро, заявив під час візиту до Києва у вівторок, 21 листопада, міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

Під час зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим він, зокрема, анонсував постачання Україні ще чотирьох зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, пише AFP. Також до пакету увійдуть 20 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів і протитанкові міни, пише Reuters.

За даними видання Bild, йдеться про постачання восьми тисяч таких мін. Крім того, до пакету увійдуть 60 розвідувальних безпілотників та понад два десятки систем радіолокації для виявлення дронів противника.

"Я впевнений, що це допоможе вам у вашій боротьбі проти російської агресії. Це підкреслює, що ми постійно і надійно стоїмо поруч з Україною", - наголосив Пісторіус.

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Пісторіус з Умєровим зустрілися з солдатами

Міністри оборони ФРН і України також відвідали навчальний центр для українських військових. "Там вони мали змогу обговорити з українськими солдатами, серед іншого, актуальну потребу в підтримці", - повідомили у пресслужбі міноборони ФРН.

12 IRIS-T від Німеччини

Анонсовані Пісторіусом системи ППО - вже третя партія IRIS-T SLM, яку Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нагадує агенція AFP.

Три ЗРК з першої партії вже надійшли на озброєння української армії, а четверта має надійти цієї зими. Другу партію з чотирьох систем мають поставити у 2024 році, а третю партію ще з чотирьох систем, яку анонсував міністр у Києві - у 2025 році. Тобто загалом йдеться про 12 ЗРК.

При цьому в переліку наданої і запланованої військової допомоги для України на сайті уряду ФРН поки що йдеться про вісім IRIS-T SLM. Вказано, що три з них вже доставлено, передача ще п'яти - готується.

Умєров: "Будемо йти далі"

Рустем Умєров на спільному брифінгу з Пісторіусом у Києві наголосив, що в питанні деокупації від російських загарбників усіх українських територій є план і згідно з ним Україна продовжує рухатися. "Щодо деокупації всіх тимчасово окупованих територій - у нас є план, і згідно з цим планом ми рухаємося. Зупинення немає, продовжуємо. Не будемо давати ворогу жодного моменту перепочити, будемо йти далі", - наголосив український міністр.

Він також повідомив, що в питанні можливої зміни українських військових командувачів наразі рішення не ухвалювали, але робиться все необхідне для підвищення ефективності. "Тема, яка стосується зміни командувачів, вона проходить за всіма параметрами, які ми у своєму внутрішньому периметрі військовому обговорюємо. У цьому плані маю сказати, що рішення поки що не ухвалено. Але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито будемо завжди комунікувати це", - пообіцяв Умєров.

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела у військово-політичному керівництві країни повідомило, що в міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ: командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

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