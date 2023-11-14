Нова допомога Києву від ФРН: танки та всюдиходи

До чергового пакета військової допомоги від Берліна увійшли 10 танків Leopard 1 A5, всюдиходи Bandvagn 206 та санітарні автівки Warthog. У пакеті є ще артилерійські снаряди, машина для розмінування, дрони та вантажівки.

Німецький уряд у вівторок, 14 листопада, оновив список військової допомоги, переданої Україні. Згідно з повідомленням на сайті уряду , в Україну доставлені 10 танків Leopard 1 A5, 14 всюдиходів Bandvagn 206 та п'ять гусеничних санітарних автомобілів Warthog підвищеної прохідності.

Крім того, до нового пакета допомоги увійшли броньована машина для розмінування Wisent 1, понад тисячу артилерійських снарядів калібру 155 мм та понад 2,5 мільйона набоїв для стрілецької зброї.

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Новий пакет допомоги містить також низку захисного та спеціального обладнання, як-от 10 розвідувальних дронів Vector, 10 тисяч захисних окулярів, 14 радарів наземного моніторингу та три одиниці прикордонної техніки.

Для логістичних цілей передані чотири великовантажні тягачі та чотири напівпричепи, 13 вантажівок типу MAN TGS, 16 вантажівок типу Zetros і три транспортні засоби.

Окрім переданої зброї та обладнання, цьогоріч Німеччина надала Україні військової допомоги на близько 5,4 мільярда євро. У 2022 році ФРН передала Україні військової допомоги на два мільярди євро. На наступні роки передбачена допомога Україні у розмірі близько 10,5 мільярда євро, ідеться на сайті німецького уряду.