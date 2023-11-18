Переговори про вступ України в ЄС - під загрозою - Reuters

Є сумніви, що на грудневому саміті 27 країнам Євросоюзу вдасться досягти згоди щодо початку офіційних переговорів з Україною про вступ. Рішення можуть перенести на березень.

Європейський Союз може перенести ухвалення рішення про початок офіційних переговорів з Україною про вступ у ЄС, написала 17 листопада міжнародна агенція Reuters з посиланням на високопоставленого європейського чиновника, знайомого з ходом підготовки до грудневого саміту лідерів.

Європейська Комісія 8 листопада рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС. Планувалося, що рішення затвердять на саміті в грудні лідери 27 країн-членів. "Думаю, що деякі скористаються фразою "Давайте повернемося до цього в березні", - заявив співрозмовник Reuters.

За його словами, на заваді рішенню, яке мусить бути ухвалене одноголосно, може стати Угорщина.

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Підтримка України проходить перевірку реальністю

Крім того, досі немає домовленості й про надання Україні 50 мільярдів євро допомоги. Як зазначає агентство: заяви, що підтримка України триватиме стільки, скільки це буде потрібно, проходять перевірку реальністю.

За його даними, пропозиція Єврокомісії про створення спеціального Фонду допомоги Україні, який мав би забезпечити стабільну фінансову підтримку з 2024 до 2027 року, зазнає критики з різних сторін. "Ми не можемо дозволити Україні розоритися, це не варіант. Але це нелегко", - зазначив співрозмовник Reuters.

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