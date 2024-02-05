Міністр оборони Польщі не виключив нападу з боку РФ

У разі поразки України Росія може напасти на країни НАТО - такий сценарій не виключає влада Польщі й готується до оборони.

Міністр оборони та віцепрем'єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш не виключив нападу Росії на країни НАТО, якщо Україна зазнає поразки у війні. "Я припускаю всі сценарії й абсолютно серйозно сприймаю найгірші з них", - заявив глава польського оборонного відомства в інтерв'ю газеті Super Express, опублікованому в понеділок, 5 лютого. "Це не просто слова, кинуті на вітер. Я намагаюся їх ретельно зважувати", - додав він.

Читайте також: Військовий комітет НАТО: Ми готові до нападу Росії

За словами міністра, влада Польщі готується до різних варіантів розвитку подій, зокрема й з огляду на напружену ситуацію на Близькому Сході та Тихоокеанському регіоні.

Читайте також: Після масованого удару РФ: Польща закликає надати ЗСУ далекобійну зброю

"До кожного сценарію потрібно бути готовим, тож ми проводимо аудит, робимо висновки та заповнюємо прогалини, зокрема у питанні озброєння. Великі закупівлі дуже важливі, але для мене не менш важливим є й індивідуальне екіпірування солдатів", - сказав він. Глава польського міноборони також зазначив, що після приходу до влади новий уряд уклав контракти на постачання озброєнь та обладнання вартістю 19 мільярдів злотих (понад 4 мільярди євро), переважно з польською оборонною промисловістю.

Читайте також: Російська ракета залетіла в Польщу: у НАТО "стежать"

Раніше щодо загрози нової війни у Європі застерігав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). "Агресивна війна Росії в Україні призвела до того, що наша країна зіткнулася з новою реальністю, від якої вона звикала протягом 30 років. А саме, що в Європі існує загроза війни з боку агресора", - констатував він. "Ми мусимо бути готові до оборони. І підготувати для цього Бундесвер та суспільство", - наголосив керівник міноборони ФРН.