Після удару РФ: Польща закликає надати ЗСУ далекобійну зброю

Польський міністр закордонних справ закликав партнерів передати ЗСУ далекобійні ракети після масованої російської атаки на Україну 2 січня.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після масованої російської атаки на Україну закликав союзників надати Збройним силам України (ЗСУ) далекобійну зброю.

"Ми повинні відповісти на останню атаку на Україну мовою, яку розуміє (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін: посиленням санкцій, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандних компонентів, і наданням Києву ракет дальнього радіусу дії, які дозволять знищити пускові майданчики і командні центри", - написав він у соціальній мережі Х у середу, 3 січня.

2 січня Росія завдала масованого удару по Україні понад 130 ракетами та дронами. Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і 130 поранених. Двоє жертв і понад 40 госпіталізованих - з багатоповерхівки Києва. Двоє людей загинули, десяток постраждали в Київській області. Одна загибла і 27 госпіталізованих - у Харкові.

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