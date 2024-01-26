Глава розвідки Німеччини: Путін не побоїться напасти на НАТО

У разі успіху РФ у війні проти України, Путін може напасти на країну Альянсу. А навіть якщо він "випаде з вікна", у Росії вистачає його однодумців. Тож Захід має чітко проявити свою обороноздатність, вважає Бруно Каль.

Президент Росії Володимир Путін не побоїться напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу (НАТО) в разі успіху у війні проти України, вважає президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль (Bruno Kahl).

"Якби Україна була змушена капітулювати, це не вгамувало б спрагу Росії володарювати", - цитує в п'ятницю, 26 січня, витяги з інтерв'ю Каля німецький щотижневий журнал Focus.

Німецький розвідник вважає, що якщо Захід не проявить чітко свою обороноздатність, у Путіна не залишиться підстав не нападати на Альянс.

Каль зауважив, що Путін вважає своєю метою відновлення колишньої могутності та великодержавності, тому буде кепсько, якщо ця готовність до насильства у зовнішній політиці стане переважати і Європа капітулює перед нею.

Можливість зміни влади в Росії він оцінив скептично, заявивши, що Путін "твердо сидить у сідлі". За його словами, той має в Кремлі безмежну владу і не має людей, здатних якось вплинути на його вчинки. А навіть якби він "випав з вікна або постраждав ще якимось чином", у Росії вистачає тих, хто думає так само, і проводитиме таку ж політику, вважає глава розвідслужби Німеччини.

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